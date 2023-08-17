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В Подмосковье осудили группировку, обманувшую дольщиков на 535 млн рублей

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Четверых участников преступного сообщества, которые обманули дольщиков в Московской области на 535 млн рублей, приговорили к длительным срокам заключения.
В Подмосковье осудили группировку, обманувшую дольщиков на 535 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по региону.

Правоохранители возбудили 25 уголовных дел, которые соединили в одно производство. В качестве потерпевших проходят 445 человек, опрошено свыше 250 свидетелей.

«В период с 2007 по 2014 год подсудимые, действуя в составе преступного сообщества, путём обмана похитили денежные средства 445 граждан на общую сумму свыше 535 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории города Москвы и Московской области», — пишет ведомство.

Суд назначил Любови Мазыленко десять лет колонии общего режима, Евгению Кобышеву — 12 лет, Валерию Садову — 12,5 лет, а Швырёву — 13 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд Владивостока приговорил экс-кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков.

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