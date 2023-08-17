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В Ставропольском крае 315 тысяч детей пойдут в школу 1 сентября

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В Ставропольском крае 315 тыс. школьников приступят к занятиям с 1 сентября, из них более 33 тыс. пойдут в первый класс.
В Ставропольском крае 315 тысяч детей пойдут в школу 1 сентября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С нового учебного года начнёт работу 631 школа и 27 школ-интернатов.

«Учащиеся 1 — 4 классов охвачены 100% однократно бесплатным горячим питанием. Функционирует 600 столовых, работающих на сырье, 58 буфетов и буфетов-раздаточных», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.

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