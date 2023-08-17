Бактериолог Бондарчук заявила, что домашняя плесень может быть причиной астмы

Заведующая подразделением микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Бондарчук рассказала, к каким последствиям для здоровья может привести домашняя плесень.

В беседе с газетой «Известия» Бондарчук рассказала, что при попадании большого количества патогенных спор плесени может возникнуть сильная интоксикация организма.

По словам врача, при попадании на кожу спор могут появиться инфекции или микоз.

Бондарчук также отметила, что грибки могут привести к аспергиллёзу, который является причиной большого количества заболеваний, например менингита, бронхиальной астмы, а также ринита.

«Чтобы предотвратить возникновение плесени в доме, особенно в ванных и кладовых, нужно соблюдать оптимальную влажность и температуру в помещении, регулярно проветривать комнаты, чтобы воздух в них был сухим и чистым», — добавила Бондарчук.

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