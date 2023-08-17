В Новосибирской области суд вынес приговор мужчине за убийство в 2014 году

В Новосибирской области суд вынес приговор мужчине за причинение тяжкого вреда, повлёкшего за собой смерть, совершённое в 2014 году. Он приговорён к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону.

В ведомстве уточнили, что в июне 2014 года женщина сообщила об исчезновении её сожителя во время его командировки в Карасуке.

В 2021 году следователи выяснили, что в мае 2014 года в городе Карасук подозреваемый предложил отвезти мужчину в одно из сёл. Во время поездки водитель добавил в спиртные напитки большое количество лекарственных препаратов, чтобы пассажир потерял сознание. После подозреваемый забрал его имущество на сумму около пяти тыс. рублей, а затем обнаружил, что мужчина умер.

Чтобы скрыть преступление, водитель спрятал тело в Красноозёрском районе, однако точное место до сих пор не установлено.

Ранее сообщалось, что суд признал жителя Москвы виновным в убийстве жены, тело которой было обнаружено в машине, мужчина приговорён к 11 годам колонии.