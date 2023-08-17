В петербургских школах планируют открыть 213 профильных классов

В школах Санкт-Петербурга планируют открыть профильные классы по девяти направлениям.

Об этом пишет «МК в Питере».

С 2021 года в 154 учебных заведениях города открылось 240 лабораторий, профильные классы появились в 16 районах города.

Власти планируют открыть ещё 213 таких классов по гуманитарно-технологическому, химико-биологическому, информационно-технологическому, психолого-педагогическому, медицинскому, кадетскому, инженерному и другим направлениям.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.