Во дворах Москвы выполнили более 70% плановых работ по благоустройству
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В частности, во дворах обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки, устанавливают качели и беседки. Также открываются площадки для выгула домашних питомцев.
«Все проекты были разработаны с учётом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зелёные насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха», — сказал Бирюков.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.