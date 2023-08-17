Узнать больше

Во дворах Москвы выполнили более 70% плановых работ по благоустройству

Короткая ссылка
В Москве выполнили свыше 70% запланированных работ по благоустройству дворов, заявил заммэра Пётр Бирюков.
Во дворах Москвы выполнили более 70% плановых работ по благоустройству
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, во дворах обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки, устанавливают качели и беседки. Также открываются площадки для выгула домашних питомцев.

«Все проекты были разработаны с учётом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зелёные насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха», — сказал Бирюков.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить