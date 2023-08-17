Во дворах Москвы выполнили более 70% плановых работ по благоустройству

В Москве выполнили свыше 70% запланированных работ по благоустройству дворов, заявил заммэра Пётр Бирюков.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, во дворах обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки, устанавливают качели и беседки. Также открываются площадки для выгула домашних питомцев.

«Все проекты были разработаны с учётом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зелёные насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха», — сказал Бирюков.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.