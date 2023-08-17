«Ъ»: Объединённая чайная компания планирует перезапуск чая «Беседа»
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора и совладельца ОЧК Александра Конова.
По его словам, производство этого чая уже запущено в Санкт-Петербурге, а в магазинах продукция может появиться в сентябре.
Конов добавил, что сначала под этим брендом будут выпускать только чёрный чай в пакетиках, ассортимент будет расширен в будущем.
Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что для полноценного заваривания чая нужно пять — семь минут.