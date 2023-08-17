«Ъ»: Объединённая чайная компания планирует перезапуск чая «Беседа»

Объединённая чайная компания (ОЧК) намерена перезапустить производство марки чая «Беседа» в среднем ценовом сегменте.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора и совладельца ОЧК Александра Конова.

По его словам, производство этого чая уже запущено в Санкт-Петербурге, а в магазинах продукция может появиться в сентябре.

Конов добавил, что сначала под этим брендом будут выпускать только чёрный чай в пакетиках, ассортимент будет расширен в будущем.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что для полноценного заваривания чая нужно пять — семь минут.