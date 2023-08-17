Узнать больше

«Ъ»: Объединённая чайная компания планирует перезапуск чая «Беседа»

Короткая ссылка
Объединённая чайная компания (ОЧК) намерена перезапустить производство марки чая «Беседа» в среднем ценовом сегменте.
«Ъ»: Объединённая чайная компания планирует перезапуск чая «Беседа»
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора и совладельца ОЧК Александра Конова.

По его словам, производство этого чая уже запущено в Санкт-Петербурге, а в магазинах продукция может появиться в сентябре.

Конов добавил, что сначала под этим брендом будут выпускать только чёрный чай в пакетиках, ассортимент будет расширен в будущем.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что для полноценного заваривания чая нужно пять — семь минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить