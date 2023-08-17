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В Удмуртии в 2023 году в первый класс пойдут 22 тысячи детей

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В Республике Удмуртия в 2023 году в первый класс пойдут 22 тыс. детей.
В Удмуртии в 2023 году в первый класс пойдут 22 тысячи детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на председателя правительства региона Ярослава Семёнова.

В Удмуртии к началу учебного года планируют проверить более 500 пешеходных переходов к школам.

На данный момент ремонтируют 52 объекта, которые ведут к школам и детским садам, а также приводят в порядок около 40 км таких дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.

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