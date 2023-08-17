Моор поздравил Героя России Шарпатова с 27-й годовщиной побега из Афганистана
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Накануне исполнилось ровно 27 лет со дня легендарного побега российских лётчиков из Афганистана. Наши пилоты находились в плену у талибов* 378 дней. Экипаж нашего земляка Владимира Шарпатова содержался в тяжёлых условиях — жара, нехватка воды, плохая еда», — сказано в сообщении.
Экипажу удалось сбежать во время проведения одного из техосмотров самолёта.
Ранее Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с 79-летием региона.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.