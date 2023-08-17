Моор поздравил Героя России Шарпатова с 27-й годовщиной побега из Афганистана

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил в своём Telegram-канале Героя России Владимира Шарпатова с 27-й годовщиной побега российских лётчиков из Афганистана.

Об этом пишет URA.RU.

«Накануне исполнилось ровно 27 лет со дня легендарного побега российских лётчиков из Афганистана. Наши пилоты находились в плену у талибов* 378 дней. Экипаж нашего земляка Владимира Шарпатова содержался в тяжёлых условиях — жара, нехватка воды, плохая еда», — сказано в сообщении.

Экипажу удалось сбежать во время проведения одного из техосмотров самолёта.

Ранее Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с 79-летием региона.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.