Половина россиян хотя бы раз отправляла посылки самому себе
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Чаще всего россияне отправляют посылки самим себе во время переезда в другой город, страну (29%) или в отпуске (23% — когда нужно перевезти домой много вещей, 20% — на место отдыха).
При этом 32% опрошенных признались, что отправляют вещи таким образом, когда невозможно уместить всё необходимое в багаж, 25% — когда груз неудобный или тяжёлый, 24% не хотят платить за перевес багажа.
84% опрошенных пересылают грузы на своё имя в другие города и регионы по России.
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