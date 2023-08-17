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Половина россиян хотя бы раз отправляла посылки самому себе

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Сервис экспресс-доставки СДЭК провёл исследование и выяснил, что каждый второй россиянин хотя бы раз отправлял посылки самому себе, 12% делают так от трёх раз в год. По данным сервиса, более 310 тыс. человек оформили доставку с одним и тем же отправителем и получателем.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего россияне отправляют посылки самим себе во время переезда в другой город, страну (29%) или в отпуске (23% — когда нужно перевезти домой много вещей, 20% — на место отдыха).

При этом 32% опрошенных признались, что отправляют вещи таким образом, когда невозможно уместить всё необходимое в багаж, 25% — когда груз неудобный или тяжёлый, 24% не хотят платить за перевес багажа.

84% опрошенных пересылают грузы на своё имя в другие города и регионы по России.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге городов по бронированию отелей на осенний период.

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