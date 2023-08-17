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Врач Бекмурзаева рассказала о причинах онемения конечностей

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Врач-невролог «СМ-Клиники» Замира Бекмурзаева рассказала о причинах онемения верхних и нижних конечностей.
Врач Бекмурзаева рассказала о причинах онемения конечностей
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» Бекмурзаева объяснила, что при проблемах с позвоночником, а также очаговых или объёмных образованиях спинного мозга симптомами может быть онемение конечностей.

«Другая не менее распространённая причина онемения верхних конечностей, а именно кистей, — синдром карпального канала — когда на уровне лучезапястных суставов происходит сдавление нервов», — добавила врач.

По её словам, онемение может также ощущаться на фоне сахарного диабета, приёма некоторых лекарственных препаратов, а также чрезмерного употребления алкогольных напитков.

Ранее травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко рассказала, какие болезни встречаются чаще всего у офисных работников. По её словам, одно из таких заболеваний — туннельный синдром, когда нервы в запястье сжимаются и вызывают боль и онемение.

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