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Агроном Воробьёв рассказал, как самостоятельно вырастить арбуз

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Агроном Михаил Воробьёв рассказал, что при желании можно вырастить арбуз на дачном участке.
Агроном Воробьёв рассказал, как самостоятельно вырастить арбуз
  • Gettyimages.ru

Существует порядка 10—15 сортов арбуза, которые можно вырастить в Москве и в области, сообщил специалист в эфире Радио Sputnik.

«Их выращивают, как огурцы, то есть сначала высеивают рассаду, а потом высаживают в почву. Особых трудностей нет», — пояснил агроном.

В столичном регионе арбузы можно выращивать только в закрытом грунте, так как для вызревания растениям нужны особые условия, прежде всего тепло (+25…+30 °С. — RT). В таких условиях арбузы вызревают в зависимости от сорта за 110—120 дней, заключил Воробьёв.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова рассказала, что содержание полезных веществ в арбузе зависит от сорта.

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