Специалист Гусятников рассказал, как не нарваться на мошенников при съёме жилья

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде квартиры.

В беседе с Life.ru эксперт посоветовал перед тем, как снять квартиру, попросить выписку из ЕГРН или свидетельство о собственности на недвижимость при наличии.

По словам Гусятникова, в документах должны быть отражены собственник жилья и все хозяева квартиры.

Договор найма должны подписывать либо все, либо кто-то один с доверенностью от остальных.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в Москве зафиксировали рост продаж жилья в новостройках: в квадратных метрах прирост составил 25% к аналогичному периоду 2022 года и 5% к июню 2023-го.