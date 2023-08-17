Узнать больше

Специалист Гусятников рассказал, как не нарваться на мошенников при съёме жилья

Короткая ссылка
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде квартиры.

В беседе с Life.ru эксперт посоветовал перед тем, как снять квартиру, попросить выписку из ЕГРН или свидетельство о собственности на недвижимость при наличии.

По словам Гусятникова, в документах должны быть отражены собственник жилья и все хозяева квартиры.

Договор найма должны подписывать либо все, либо кто-то один с доверенностью от остальных.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в Москве зафиксировали рост продаж жилья в новостройках: в квадратных метрах прирост составил 25% к аналогичному периоду 2022 года и 5% к июню 2023-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить