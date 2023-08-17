ТАСС: «Панцирь-С» стал более эффективен против ракет Storm Shadow

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» повысили эффективность ЗРК «Панцирь-С» против ракет Storm Shadow, сообщили представители холдинга.

«Все необходимые доработки ЗРПК «Панцирь-С» внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что результаты боевого применения комплекса говорят о правильности принятых конструкторских решений.

В холдинге заявили, что «Панцирь-С» разрабатывался как универсальное средство ПВО.

Ранее сотрудники завода в графстве Айршир, где производятся ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на территорию Украины, объявили забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда.