Кадыров подверг критике нововведения на чеченских свадьбах

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах, проводящихся в Чечне, заявив об их недопустимости.

Он отметил, что в ходе совещания были подведены итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов.

«Прежде всего, коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, данные новшества привели к существенному росту расходов на организацию свадеб.

Глава Чечни обратил внимание на недопустимость таких нововведений.

Ранее аналитики выяснили, что минимальный бюджет на свадьбу в России составляет 47 тыс. рублей.