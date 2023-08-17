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Кадыров сообщил о присвоении Магомеду Даудову звания генерал-майора МВД

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Указом президента России Владимира Путина Магомеду Даудову было присвоено звание генерал-майора МВД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Президент России Владимир Путин своим указом присвоил председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД России», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Даудов эффективно курирует работу регионального оперативного штаба по проведению спецоперации на Украине.

По его словам, данный штаб также отвечает за отправку на фронт добровольцев.

Ранее Кадыров заявил, что в зону боевых действий на Украине отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Предварительно они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.

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