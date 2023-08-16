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МВД заявило о росте киберпреступлений с начала года почти на 28%

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Число киберпреступлений за январь-июль 2023 года выросло практически на 28% по сравнению с таким же периодом 2022 года.
МВД заявило о росте киберпреступлений с начала года почти на 28%
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте МВД России.

«В то же время, на 24,8% уменьшилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа и на 8,7% — мошенничеств в сфере компьютерной информации», — пишет ведомство.

Ранее МВД России сообщило, что за текущий год правоохранительные органы пресекли почти на 10% больше преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, чем за такой же период прошлого года.

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