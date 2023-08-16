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Диспансеризацию в Удмуртии прошли более 213 тысяч жителей

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Более 213 тыс. жителей прошли диспансеризацию в Удмуртии в январе — июле 2023 года.
Диспансеризацию в Удмуртии прошли более 213 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«У 128 тыс. граждан, а это более 60% прошедших диспансеризацию и профосмотры, не выявлено опасных факторов риска, негативно влияющих на здоровье», — заявила Ольга Краснова, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по медицинской профилактике.

По итогам обследований впервые выявлено более 16,2 тыс. заболеваний. Пациентов поставили на диспансерный учёт и назначили лечение.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.

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