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Военные медики поделились опытом оказания помощи участникам СВО

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Медицинские специалисты Минобороны России на полях форума «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот» поделились опытом оказания помощи раненным в ходе СВО.
Военные медики поделились опытом оказания помощи участникам СВО
  • РИА Новости

Круглый стол «Военная медицина: опыт организации медицинского обеспечения войск в вооружённых конфликтах» прошёл под руководством начальника Главного военно-медицинского управления МО Дмитрия Тришкина.

Он отметил роль подвижных медицинских групп медицинских отрядов специального назначения, которые стали основой оказания помощи на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

В состав подвижных медгрупп также входят травматолог, хирург, анестезиолог, ряд специалистов узкого профиля, средний медицинский персонал.

Такие медицинские группы могут выдвигаться на передний край, они способны оказывать на передовой достаточно большой объём медицинской помощи.

Ранее санитарный инструктор Мирон рассказал RT, что носит с собой в аптечке в зоне СВО.

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