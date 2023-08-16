Стоматолог Автандилян напомнила о важности чистки зубов перед сном
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«Крайне важно как следует удалять бактериальный налёт с поверхности зубов, иначе он быстро трансформируется в зубной камень», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, ещё одним последствием отказа от чистки зубов на ночь является неприятный запах изо рта.
«Мало кто знает, что регулярная гигиена полости рта дважды в день значительно снижает риск заболеваний периодонта — тканей, удерживающих зубные единицы», — отметила эксперт.
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