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Стоматолог Автандилян напомнила о важности чистки зубов перед сном

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Луиза Автандилян, врач-стоматолог и основатель клиники Smilestudio, рассказала, почему важно чистить зубы перед сном.
Стоматолог Автандилян напомнила о важности чистки зубов перед сном
  • Gettyimages.ru

«Крайне важно как следует удалять бактериальный налёт с поверхности зубов, иначе он быстро трансформируется в зубной камень», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одним последствием отказа от чистки зубов на ночь является неприятный запах изо рта.

«Мало кто знает, что регулярная гигиена полости рта дважды в день значительно снижает риск заболеваний периодонта — тканей, удерживающих зубные единицы», — отметила эксперт.

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