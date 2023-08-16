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Врач Мелёхин призвал не забывать о питьевом режиме во время тренировки в жару

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Спортивный врач Илья Мелёхин рассказал о правилах тренировок в жаркую погоду. Он отметил, что занятия должны проходить в периоды, когда солнце находится не в активной фазе.
Врач Мелёхин призвал не забывать о питьевом режиме во время тренировки в жару
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«Если вы любитель и можете потренироваться рано утром или вечером, лучше тренироваться в это время», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, одежда должна быть свободной и не синтетической.

Как отметил Мелёхин, важно помнить и о питьевом режиме.

«Пьём не по жажде, а по периодичности. Например, пробежал два круга — сделал один глоток, ещё два круга пробежал — сделал один глоток. Это примерно, потому что точного расчёта, сколько нужно пить человеку во время тренировки, нет», — сообщил он.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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