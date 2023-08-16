Психолог Сальникова посоветовала давать себе право на отдых при унынии
- Gettyimages.ru
«Многие люди наотказ себе это запрещают, но так делать нельзя. Разрешите себе прожить это состояние. Но не давайте себе сроки на уныние, это сложные состояния, которые невозможно предсказать», — сказала она в беседе с «Радио 1».
По её словам, также стоит оставить за собой право обратиться за помощью к специалисту.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.