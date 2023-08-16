Психолог Сальникова посоветовала давать себе право на отдых при унынии

Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что если человек испытывает уныние, то нужно принять, что такие периоды случаются, и дать себе право на отдых.

«Многие люди наотказ себе это запрещают, но так делать нельзя. Разрешите себе прожить это состояние. Но не давайте себе сроки на уныние, это сложные состояния, которые невозможно предсказать», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, также стоит оставить за собой право обратиться за помощью к специалисту.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.