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Психолог Сальникова посоветовала давать себе право на отдых при унынии

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Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что если человек испытывает уныние, то нужно принять, что такие периоды случаются, и дать себе право на отдых.
Психолог Сальникова посоветовала давать себе право на отдых при унынии
  • Gettyimages.ru

«Многие люди наотказ себе это запрещают, но так делать нельзя. Разрешите себе прожить это состояние. Но не давайте себе сроки на уныние, это сложные состояния, которые невозможно предсказать», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, также стоит оставить за собой право обратиться за помощью к специалисту.

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