Куренков назвал неблагоприятным прогноз по пожарам в трёх регионах России
Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в рамках совещания правительства с российским президентом Владимиром Путиным.
«Прогноз развития обстановки остаётся неблагоприятным», — сказал Куренков.
По его словам, личный состав и силы ведомства задействованы в защите населённых пунктов от угрозы перехода пожара.
Ранее Куренков сообщил Путину, что в этом году площадь природных пожаров в России превысила 4 млн га. По его словам, в 2023 году при незначительном увеличении числа очагов пожаров площадь, пройденная огнём, превышает показатели 2022 года почти в 1,5 раза.