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Куренков назвал неблагоприятным прогноз по пожарам в трёх регионах России

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Ситуация с природными пожарами в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области может стать хуже, а прогноз можно оценить как неблагоприятный.

Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в рамках совещания правительства с российским президентом Владимиром Путиным.

«Прогноз развития обстановки остаётся неблагоприятным», — сказал Куренков.

По его словам, личный состав и силы ведомства задействованы в защите населённых пунктов от угрозы перехода пожара.

Ранее Куренков сообщил Путину, что в этом году площадь природных пожаров в России превысила 4 млн га. По его словам, в 2023 году при незначительном увеличении числа очагов пожаров площадь, пройденная огнём, превышает показатели 2022 года почти в 1,5 раза.

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