Медведев обсудил выпуск снайперского оружия в ходе заседания рабочей группы ВПК

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии и обсудил производство снайперского оружия.

Видео совещания Медведев опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, вопрос обеспечения российской армии снайперским оружием постоянно задаётся, а также обсуждается в рамках форума «Армия-2023». Медведев подчеркнул, что российские производства оружия продемонстрировали неплохой уровень собственных возможностей.

«И то, что сделано, служит выполнению целей СВО, эти средства применяются и для уничтожения живой силы противника, и для выведения из строя его техники», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» прошло обсуждение технологий в инфосфере.