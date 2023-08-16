Узнать больше

Медведев обсудил выпуск снайперского оружия в ходе заседания рабочей группы ВПК

Короткая ссылка
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии и обсудил производство снайперского оружия.
Медведев обсудил выпуск снайперского оружия в ходе заседания рабочей группы ВПК
  • РИА Новости

Видео совещания Медведев опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, вопрос обеспечения российской армии снайперским оружием постоянно задаётся, а также обсуждается в рамках форума «Армия-2023». Медведев подчеркнул, что российские производства оружия продемонстрировали неплохой уровень собственных возможностей.

«И то, что сделано, служит выполнению целей СВО, эти средства применяются и для уничтожения живой силы противника, и для выведения из строя его техники», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» прошло обсуждение технологий в инфосфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить