На Ставрополье 25 учителям выделят по 200 тысяч рублей за достижения в работе

Ряд преподавателей в Ставропольском крае получат денежную выплату в размере 200 тыс. рублей за достижения в работе.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Так, Министерство просвещения России утвердило перечень учителей, которые могут получить премию за свои достижения в сфере педагогики.

Уточняется, что 25 педагогов края получат выплату.

«Средства будут перечислены на личные счета победителей ко Дню учителя до 5 октября 2023 года», — указывается в сообщении.

Ранее в Подмосковье рассказали о социальных выплатах семьям к началу учебного года.