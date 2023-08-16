На Ставрополье 25 учителям выделят по 200 тысяч рублей за достижения в работе
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
Так, Министерство просвещения России утвердило перечень учителей, которые могут получить премию за свои достижения в сфере педагогики.
Уточняется, что 25 педагогов края получат выплату.
«Средства будут перечислены на личные счета победителей ко Дню учителя до 5 октября 2023 года», — указывается в сообщении.
Ранее в Подмосковье рассказали о социальных выплатах семьям к началу учебного года.