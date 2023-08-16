Узнать больше

На Ставрополье 25 учителям выделят по 200 тысяч рублей за достижения в работе

Короткая ссылка
Ряд преподавателей в Ставропольском крае получат денежную выплату в размере 200 тыс. рублей за достижения в работе.
На Ставрополье 25 учителям выделят по 200 тысяч рублей за достижения в работе
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Так, Министерство просвещения России утвердило перечень учителей, которые могут получить премию за свои достижения в сфере педагогики.

Уточняется, что 25 педагогов края получат выплату.

«Средства будут перечислены на личные счета победителей ко Дню учителя до 5 октября 2023 года», — указывается в сообщении.

Ранее в Подмосковье рассказали о социальных выплатах семьям к началу учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить