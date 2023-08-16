Врач Бочкова заявила, что во время беременности уровень холестерина повышается

Врач-кардиолог клиники МЕДСИ на Ильинском бульваре Крестина Бочкова рассказала, как вычислить индивидуальный показатель уровня холестерина.

«Принято считать, что в норме холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) составляет 3 ммоль/л и меньше», — заметила Бочкова в беседе с Life.ru.

При этом, по её словам, в зависимости от риска развития различных заболеваний врач определяет индивидуальный показатель холестерина.

Так, например, принимаются во внимание возраст, наличие хронических заболеваний, наследственные факторы. При этом учитывается беременность, так как в этот период уровень холестерина повышается.

Ранее специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Андреанова рассказала о полезных свойствах киноа. Так, например, зерновая культура снижает уровень холестерина.