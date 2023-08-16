Узнать больше

Врач Бочкова заявила, что во время беременности уровень холестерина повышается

Короткая ссылка
Врач-кардиолог клиники МЕДСИ на Ильинском бульваре Крестина Бочкова рассказала, как вычислить индивидуальный показатель уровня холестерина.
Врач Бочкова заявила, что во время беременности уровень холестерина повышается
  • Gettyimages.ru

«Принято считать, что в норме холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) составляет 3 ммоль/л и меньше», — заметила Бочкова в беседе с Life.ru.

При этом, по её словам, в зависимости от риска развития различных заболеваний врач определяет индивидуальный показатель холестерина.

Так, например, принимаются во внимание возраст, наличие хронических заболеваний, наследственные факторы. При этом учитывается беременность, так как в этот период уровень холестерина повышается.

Ранее специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Андреанова рассказала о полезных свойствах киноа. Так, например, зерновая культура снижает уровень холестерина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить