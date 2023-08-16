В Петербурге построят новый спорткомплекс

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга построят новый спортивный комплекс к началу августа 2026 года.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по инвестициям.

«Сейчас ведутся работы по проектированию объекта. В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях, срок проектирования — 3 октября 2023 года, срок строительства — 3 августа 2026 года», — заявили в Смольном.

Двухэтажный спорткомплекс будет оснащён трибунами для зрителей на 500 мест.

Ранее НСН сообщила, что с момента создания, в 2020 году, тренировки «Спортивных выходных» в Москве посетили более 100 тыс. человек.