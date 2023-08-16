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В Петербурге построят новый спорткомплекс

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга построят новый спортивный комплекс к началу августа 2026 года.
В Петербурге построят новый спорткомплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по инвестициям.

«Сейчас ведутся работы по проектированию объекта. В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях, срок проектирования — 3 октября 2023 года, срок строительства — 3 августа 2026 года», — заявили в Смольном.

Двухэтажный спорткомплекс будет оснащён трибунами для зрителей на 500 мест.

Ранее НСН сообщила, что с момента создания, в 2020 году, тренировки «Спортивных выходных» в Москве посетили более 100 тыс. человек.

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