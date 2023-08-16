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Психолог Мороз рассказала, как использовать стресс с пользой

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Психолог Арина Мороз рассказала о трёх методиках, как использовать стресс с пользой.
Психолог Мороз рассказала, как использовать стресс с пользой
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru Мороз советует использовать стресс как возможность для самопознания, а также чтобы извлечь урок.

Кроме того, психолог советует «метод художника». По её словам, когда что-то идёт не по плану, можно попробовать «переписать сценарий» по-новому и оперативно.

Также, по словам психолога, стресс усиливает когнитивные функции и мышление, что ведёт к умению действовать решительно и быстро.

«Сначала стоит освободиться от этого негативного аспекта, и тогда вы сможете превратить стресс в полезный момент», — заключила Мороз.

Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.

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