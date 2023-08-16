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В СПЧ России призвали не брать детей-мигрантов в школы без знания русского языка

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Глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского языка.
В СПЧ России призвали не брать детей-мигрантов в школы без знания русского языка
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах ещё до школы и не брать их в образовательные учреждения, если они не знают языка.

«Закон не позволяет не принимать детей в школу — значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства: не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре», — отметил он.

Фадеев уточнил, что соответствующие центры должны обучать детей-мигрантов русскому языку как иностранному. Данную меру реально реализовать к 1 сентября 2024 года.

Ранее Фадеев заявил, что российские паспорта нужно выдавать мужчинам-иностранцам одновременно с постановкой на воинский учёт.

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