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В Петербурге арестовали муниципального депутата за интимную переписку с ребёнком

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Красногвардейский суд Санкт-Петербурга арестовал депутата муниципального образования «Ржевка» Игоря Губайдулина, который обвиняется в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему (ч. 2 ст. 135 УК России).
В Петербурге арестовали муниципального депутата за интимную переписку с ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Губайдулина арестовали до 11 октября. 

По версии следствия, фигурант вступил в интимную переписку с подростком 2011 года рождения и обменивался с ним эротическими фото.

Как заявил следователь, в телефоне обвиняемого была найдена фотография обнажённого несовершеннолетнего мужского пола.

При этом сам Губайдулин не признаёт вину. Он просил суд отпустить его под залог или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

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