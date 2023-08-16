В Петербурге арестовали муниципального депутата за интимную переписку с ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Губайдулина арестовали до 11 октября.
По версии следствия, фигурант вступил в интимную переписку с подростком 2011 года рождения и обменивался с ним эротическими фото.
Как заявил следователь, в телефоне обвиняемого была найдена фотография обнажённого несовершеннолетнего мужского пола.
При этом сам Губайдулин не признаёт вину. Он просил суд отпустить его под залог или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.