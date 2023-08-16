В Москве ввели в эксплуатацию семь образовательных учреждений по программе МПТ

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве ввели в эксплуатацию три школы и четыре детских садика. Программа реализуется с 2020 года, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«За этот период мы заключили с инвесторами 50 соглашений, по которым будет возведено почти сто объектов различного назначения — коммерческого, промышленного и социального», — отметил Ефимов.

Сообщается, что одна из школ расположена на северо-западе столицы и предназначена для 800 школьников.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.