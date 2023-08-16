В Москве ввели в эксплуатацию семь образовательных учреждений по программе МПТ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«За этот период мы заключили с инвесторами 50 соглашений, по которым будет возведено почти сто объектов различного назначения — коммерческого, промышленного и социального», — отметил Ефимов.
Сообщается, что одна из школ расположена на северо-западе столицы и предназначена для 800 школьников.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.