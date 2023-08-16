В Петербурге поместили под домашний арест возможного лидера преступной группы

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что гражданин Турции и Королевства Нидерландов Рамазан Кескин был отправлен под домашний арест по подозрению в том, что он является лидером международной преступной группы, специализирующейся на трансграничных переводах денежных средств.

Как указывается в сообщении объединённой пресс-службы, мужчина был задержан на территории Московского вокзала. Он разыскивается компетентными органами Германии как лицо, причастное к совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 129, 261, 334, 335а Уголовного кодекса Федеративной Республики Германия. Кроме того, в отношении Кескина судом Германии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, издан ордер на европейский арест.

«Из представленной разыскной ориентировки следует, что Кескин является организатором (лидером) международной преступной группы, специализирующейся на трансграничных переводах денежных средств, полученных преступным путём, от сделок, связанных с наркотическими средствами, между различными картелями, такими как черногорский клан Кавач», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в сравнительно-правовом анализе УК Российской Федерации и УК Федеративной Республики Германии действия Кескина могут быть квалифицированы по пп. а, б ч. 4 ст. 174 УК России.

Вместе с этим защита Кескина возражала, упирая на то, что действия, которые описаны в запросе на выдачу, не подпадают ни под один состав преступлений, предусмотренный УК России.

Районный суд избрал Кескину домашний арест.