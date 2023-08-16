Бочкарёв: в Москве разрешили строительство 8,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года

В Москве выдали 375 разрешений на строительство объектов общей площадью около 8,6 млн кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Мы продолжаем реализацию намеченных планов по перспективному строительству в столице. С начала года оформлено 375 разрешений на строительство более 8,6 млн кв. м недвижимости. Традиционно большая часть разрешений выдана на возведения жилья — застройщики получили документацию для начала работ на 134 площадках общей площадью 6 млн кв. м», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что в рамках программы реновации началось строительство 68 домов для переселения жителей ветхих пятиэтажек.

«Помимо этого, в городе появится 44 новых образовательных учреждения, 13 объектов здравоохранения, 13 промышленных комплексов и девять спортивных объектов», — сказал вице-мэр.

По его словам, по выданным разрешениям за счёт бюджетных средств построят 3,3 млн кв. м недвижимости. Девелоперы инициировали возведение 5,3 млн кв. м.

«Данные показатели свидетельствуют о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице за счёт принятых мер поддержки бизнеса правительством Москвы в условиях беспрецедентного санкционного давления», — подчеркнул Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что по количеству выданных разрешений среди административных округов традиционно лидирует ТиНАО.