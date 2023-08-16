Бочкарёв: в Москве разрешили строительство 8,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года
- РИА Новости
«Мы продолжаем реализацию намеченных планов по перспективному строительству в столице. С начала года оформлено 375 разрешений на строительство более 8,6 млн кв. м недвижимости. Традиционно большая часть разрешений выдана на возведения жилья — застройщики получили документацию для начала работ на 134 площадках общей площадью 6 млн кв. м», — сообщил Бочкарёв.
Он отметил, что в рамках программы реновации началось строительство 68 домов для переселения жителей ветхих пятиэтажек.
«Помимо этого, в городе появится 44 новых образовательных учреждения, 13 объектов здравоохранения, 13 промышленных комплексов и девять спортивных объектов», — сказал вице-мэр.
По его словам, по выданным разрешениям за счёт бюджетных средств построят 3,3 млн кв. м недвижимости. Девелоперы инициировали возведение 5,3 млн кв. м.
«Данные показатели свидетельствуют о сохранении благоприятного инвестиционного климата в столице за счёт принятых мер поддержки бизнеса правительством Москвы в условиях беспрецедентного санкционного давления», — подчеркнул Бочкарёв.
Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что по количеству выданных разрешений среди административных округов традиционно лидирует ТиНАО.