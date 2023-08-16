В Дагестане начали сбор заявлений по возмещению ущерба после ЧП на АЗС

Глава Кумторкалинского района Дагестана Дайнутдин Зиявутдинов заявил, что местные власти начали сбор заявлений по оценке и возмещению ущерба после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба.

По его словам, 16 августа комиссия приступила к работе.

Зиявутдинов заявил, что в районе подготовлены помещения, в которых могут расположиться пострадавшие.

Отмечается, что пункт приёма заявлений развернули возле места проживания пострадавших — в населённом пункте Караман-2 в здании администрации СНТ «Данияловых».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о введении режима ЧС в Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС.

В Минздраве Дагестана заявили, что за помощью к медикам после взрыва в Махачкале обратились 116 человек.

Также власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.