Узнать больше

В Дагестане начали сбор заявлений по возмещению ущерба после ЧП на АЗС

Короткая ссылка
Глава Кумторкалинского района Дагестана Дайнутдин Зиявутдинов заявил, что местные власти начали сбор заявлений по оценке и возмещению ущерба после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.
В Дагестане начали сбор заявлений по возмещению ущерба после ЧП на АЗС
  • © МЧС РФ

Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба.

По его словам, 16 августа комиссия приступила к работе.

Зиявутдинов заявил, что в районе подготовлены помещения, в которых могут расположиться пострадавшие.

Отмечается, что пункт приёма заявлений развернули возле места проживания пострадавших — в населённом пункте Караман-2 в здании администрации СНТ «Данияловых».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о введении режима ЧС в Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС.

В Минздраве Дагестана заявили, что за помощью к медикам после взрыва в Махачкале обратились 116 человек.

Также власти Дагестана сообщили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить