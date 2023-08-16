Цена апартаментов в новостройках Москвы выросла на 13,1% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Бон Тон».
Уточняется, что средняя цена апартаментов стандарт-класса составляет 7,1 млн рублей, а комфорт-класса — 9,7 млн рублей.
Также средняя стоимость бизнес-класса достигла 20,4 млн рублей, премиум-класса — 75,9 млн рублей.
«Большинство потребителей рассматривают покупку апартаментов комфорт-класса в качестве инвестиций», — добавила генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.
Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.