Узнать больше

Цена апартаментов в новостройках Москвы выросла на 13,1% за год

Короткая ссылка
За год средняя цена на апартаменты в новостройках столицы России увеличилась на 13,1% за год и составила 22,5 млн рублей.
Цена апартаментов в новостройках Москвы выросла на 13,1% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Бон Тон».

Уточняется, что средняя цена апартаментов стандарт-класса составляет 7,1 млн рублей, а комфорт-класса — 9,7 млн рублей.

Также средняя стоимость бизнес-класса достигла 20,4 млн рублей, премиум-класса — 75,9 млн рублей.

«Большинство потребителей рассматривают покупку апартаментов комфорт-класса в качестве инвестиций», — добавила генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить