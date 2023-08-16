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Офтальмолог Миргородская посоветовала применять увлажняющие капли для линз в жару

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Офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург, ведущий специалист «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская поделилась рекомендациями по использованию линз в жаркую погоду.
Офтальмолог Миргородская посоветовала применять увлажняющие капли для линз в жару
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

Специалист уточняет, что в жаркую погоду линзам тяжелее удерживать влагу и пропускать кислород, поэтому важно пользоваться увлажняющими каплями для глаз.

«При высоких температурах бактериям легче размножаться, поэтому летом важно тщательно обрабатывать контактные линзы после использования», — заключила она.

Ранее офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк рассказала, как справиться с синдромом «сухого глаза». В частности, следует пользоваться увлажняющими каплями.

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