Медведев заявил о желании Запада заработать на украинском конфликте
- РИА Новости
По мнению политика, разговоры Запада о необходимости мирных переговоров — лукавая позиция.
«Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов», — цитирует его ТАСС.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране не нужны переговоры с Россией.