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Медведев заявил о желании Запада заработать на украинском конфликте

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Запад не заинтересован в переговорах по Украине и стремится заработать на нём как можно больше средств на свой ОПК, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил о желании Запада заработать на украинском конфликте
  • РИА Новости

По мнению политика, разговоры Запада о необходимости мирных переговоров — лукавая позиция.

«Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов», — цитирует его ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране не нужны переговоры с Россией.

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