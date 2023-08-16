Медведев заявил о желании Запада заработать на украинском конфликте

Запад не заинтересован в переговорах по Украине и стремится заработать на нём как можно больше средств на свой ОПК, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению политика, разговоры Запада о необходимости мирных переговоров — лукавая позиция.

«Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов», — цитирует его ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране не нужны переговоры с Россией.