Потерявшиеся в горах Краснодарского края отец и сын найдены живыми
- РИА Новости
«Туристы вышли на связь и сообщили своё местонахождение. Чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чёртовы Ворота. Сейчас они возвращаются домой», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что для поиска мужчин был привлечён вертолёт Ка-32.
5 августа двое мужчин отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону посёлка Красная Поляна.
Контрольным временем возвращения туристов было 11 августа.