Потерявшиеся в горах Краснодарского края отец и сын найдены живыми

Отец и сын, потерявшиеся в горах Краснодарского края, живы, сообщили в МЧС России. Их поиск вёлся несколько дней.

«Туристы вышли на связь и сообщили своё местонахождение. Чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чёртовы Ворота. Сейчас они возвращаются домой», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что для поиска мужчин был привлечён вертолёт Ка-32.

5 августа двое мужчин отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону посёлка Красная Поляна.

Контрольным временем возвращения туристов было 11 августа.