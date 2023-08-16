Каждый пятый россиянин регулярно выращивает овощи и зелень на подоконнике

Каждый пятый россиянин регулярно выращивает овощи, фрукты и зелень на подоконнике или балконе.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Услуги».

При этом, согласно данным опроса, 32% россиян выращивали на подоконнике овощи, фрукты или зелень несколько раз.

Кроме того, 36% респондентов в возрасте старше 65 лет регулярно выращивают растения и овощные культуры в городской квартире.

55% опрошенных признались, что считают агротуризм — отдых в сельской местности — интересным. При этом 63% молодёжи в возрасте от 25 до 34 лет были бы готовы поехать в агротур.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования Fix Price и «Ромир», 87% россиян были на пикнике в этом году.