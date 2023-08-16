Врач Дианова посоветовала людям старше 50 лет есть приготовленное на гриле мясо

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала о вреде жаренного на масле мяса людям в возрасте старше 50 лет.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Дианова объяснила, что в возрасте 50 лет существует большой риск наличия диабета, лишнего веса или атрофического гастрита. Из-за таких заболеваний переваривание тяжёлой пищи, например жаренного на масле мяса, может быть осложнено.

Гастроэнтеролог советует употреблять мясо, приготовленное на гриле, или с овощами и зеленью.

Ранее врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что купленная в общественных местах шаурма может быть вредна для здоровья, а приготовленная дома, напротив, может стать полезным перекусом.