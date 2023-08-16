Памфилова: более 612 тысяч заявок подано на участие в электронном голосовании

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что на участие в дистанционном электронном голосовании подали более 612 тыс. заявок.

Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.

«Последние данные — у нас почти 700 тыс. заявлений, 612 860 — это дистанционное электронное голосование», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что больше всего заявок на участие подали жители Московской, Нижегородской, Псковской и Свердловской областей, а также Алтайского края.

На прошлой неделе ЦИК сформировала территориальную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ).

Комиссия будет состоять из 16 членов, имеющих право на решающий голос, и будет базироваться в Москве.