Памфилова: более 612 тысяч заявок подано на участие в электронном голосовании
- РИА Новости
Об этом Памфилова сказала в ходе заседания ЦИК.
«Последние данные — у нас почти 700 тыс. заявлений, 612 860 — это дистанционное электронное голосование», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что больше всего заявок на участие подали жители Московской, Нижегородской, Псковской и Свердловской областей, а также Алтайского края.
На прошлой неделе ЦИК сформировала территориальную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ).
Комиссия будет состоять из 16 членов, имеющих право на решающий голос, и будет базироваться в Москве.