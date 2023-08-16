Специалист Кистанова: семена чиа богаты омега-3

Специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Кистанова рассказала, что семена чиа богаты полезными омега-3 жирными кислотами.

Об этом сообщает Life.ru.

«Они (семена чиа. — RT) содержат большое количество пищевых волокон и богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами», — уточнила эксперт.

Она также добавила, что в семенах относительно сбалансированы жиры, белки и углеводы. Также этот продукт является источником минералов и большого количества витаминов.

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