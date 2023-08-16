Полиция начала проверку по факту оставления младенца в опасности в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.
Отмечается, что младенца госпитализировали и поместили в родильное отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
«Сотрудниками полиции приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного ребёнка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти был найден новорождённый в пакете.