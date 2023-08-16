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Полиция начала проверку по факту оставления младенца в опасности в Ленобласти

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Полиция организовала проверку по факту оставления младенца в опасности в Ленинградской области после того, как в Бокситогорском районе был обнаружен полиэтиленовый пакет с новорождённым мальчиком.
Полиция начала проверку по факту оставления младенца в опасности в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

Отмечается, что младенца госпитализировали и поместили в родильное отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Сотрудниками полиции приняты меры по установлению и задержанию матери брошенного ребёнка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти был найден новорождённый в пакете.

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