Полиция начала проверку по факту оставления младенца в опасности в Ленобласти

Полиция организовала проверку по факту оставления младенца в опасности в Ленинградской области после того, как в Бокситогорском районе был обнаружен полиэтиленовый пакет с новорождённым мальчиком.

РИА Новости