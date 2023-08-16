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Прокурор запросил 30 лет тюрьмы для саентологов из Санкт-Петербурга

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В Невском районном суде Санкт-Петербурга прокурор запросил 30 лет тюрьмы для духовного лидера саентологов Ивана Мацицкого и других членов отделения «Церкви саентологии» в городе.
Прокурор запросил 30 лет тюрьмы для саентологов из Санкт-Петербурга
  • AP

Как сообщает 78.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга, по версии следствия, фигуранты дела занимались бизнесом без разрешения и заработали свыше 276 млн рублей.

Прокурор попросил суд признать саентологов виновными и назначить наказание в виде заключения под стражу на срок от трёх до восьми лет с конфискацией в доход государства денежных средств, найденных в помещениях «Церкви саентологии».

Отмечается, что Мацицкого арестовали в 2017 году — его и других членов отделения обвинили в создании экстремистского сообщества.

23 марта Минюст распорядился приостановить деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы»*.

Позднее Верховный суд России признал экстремистской работу Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России и запретил его деятельность на территории страны.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.

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