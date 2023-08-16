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Женщина нашла в Ленобласти новорождённого в пакете и приняла его за кошку

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Женщина нашла в Ленобласти новорождённого ребёнка в пакете — по её словам, сначала она приняла его за кошку.
Женщина нашла в Ленобласти новорождённого в пакете и приняла его за кошку
  • Gettyimages.ru

Как сообщает 78.ru, малыша обнаружили в Пикалёве в садоводстве «Металлург-2» и сразу же отвезли в больницу.

«На соседнем участке писк услышали. Я подъехала позже, мама там живёт. Смотрю, она в кусты наклонилась. «Ты чего, — говорю, — ягоды воруешь у соседей?» А она говорит: «Да какие ягоды, тут то ли кошка, то ли ребёнок пищит!» — заявила собеседница издания.

Женщины позвали соседей и обнаружили, что в пакете лежит младенец — ребёнка тут же забрали на скорой помощи. Полиция устанавливает личности родителей новорождённого.

Ранее РЕН ТВ сообщало, что в Ленобласти был найден новорождённый в пакете.

До этого стало известно, что в Челябинске перед судом предстанут жители, оставившие новорождённого ребёнка на мусорной площадке.

Прохожие нашли девочку, услышав детский плач, и вызвали полицейских и медиков.

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