ЦИК России: на выборы разного уровня зарегистрировались представители 20 партий

Представители 20 партий зарегистрировались на выборы разного уровня, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«По состоянию на вчерашний день из 23 партий (выдвинувших своих кандидатов) представители 20 партий были зарегистрированы... Убыл один кандидат по собственному желанию», — цитирует её ТАСС.

Ранее Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

На прошлой неделе ЦИК сформировала территориальную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Комиссия будет состоять из 16 членов, имеющих право на решающий голос, и будет базироваться в Москве.