ЦИК России: на выборы разного уровня зарегистрировались представители 20 партий
- РИА Новости
«По состоянию на вчерашний день из 23 партий (выдвинувших своих кандидатов) представители 20 партий были зарегистрированы... Убыл один кандидат по собственному желанию», — цитирует её ТАСС.
Ранее Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.
На прошлой неделе ЦИК сформировала территориальную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Комиссия будет состоять из 16 членов, имеющих право на решающий голос, и будет базироваться в Москве.