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ЦИК России: на выборы разного уровня зарегистрировались представители 20 партий

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Представители 20 партий зарегистрировались на выборы разного уровня, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
ЦИК России: на выборы разного уровня зарегистрировались представители 20 партий
  • РИА Новости

«По состоянию на вчерашний день из 23 партий (выдвинувших своих кандидатов) представители 20 партий были зарегистрированы... Убыл один кандидат по собственному желанию», — цитирует её ТАСС.

Ранее Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.

На прошлой неделе ЦИК сформировала территориальную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Комиссия будет состоять из 16 членов, имеющих право на решающий голос, и будет базироваться в Москве.

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