В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с ребёнком на девятом этаже

Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело после того, как в Каспийске двухлетняя девочка едва не выпала из окна девятого этажа.

РИА Новости