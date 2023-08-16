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В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с ребёнком на девятом этаже

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Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело после того, как в Каспийске двухлетняя девочка едва не выпала из окна девятого этажа.
В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с ребёнком на девятом этаже
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбудили в отношении матери по статье об оставлении ребёнка в опасности.

Ранее сайт kp.ru сообщил о спасении двухлетней девочки с подоконника на девятом этаже дома в Каспийске.

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