В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с ребёнком на девятом этаже
Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело после того, как в Каспийске двухлетняя девочка едва не выпала из окна девятого этажа.
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что дело возбудили в отношении матери по статье об оставлении ребёнка в опасности.
Ранее сайт kp.ru сообщил о спасении двухлетней девочки с подоконника на девятом этаже дома в Каспийске.
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