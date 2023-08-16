Суд оштрафовал «ВымпелКом» на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ без маркировки
Савёловский суд Москвы постановил оштрафовать компанию «ВымпелКом» на 1 млн рублей за демонстрацию сцен ЛГБТ без соответствующей маркировки.
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн рублей оператору «МегаФон» за показ фильма с демонстрацией сцен ЛГБТ без маркировки «18+».
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