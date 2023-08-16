Врач Османов: активность вируса гриппа обычно начинается в декабре
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Об этом сообщает газета «Известия».
«К наступлению Нового года и во время январских праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом замедляется», — прокомментировал специалист.
Он также советовал носить медицинскую маску, регулярно обрабатывать руки антисептиком и избегать рукопожатий, чтобы уберечься от заболевания.
Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.