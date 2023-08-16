Врач Османов: активность вируса гриппа обычно начинается в декабре

По словам врача-терапевта, кардиолога «СМ-Клиники» Рустема Османова, начало активности вируса гриппа отмечается в первом месяце зимы.

Об этом сообщает газета «Известия».

«К наступлению Нового года и во время январских праздников заболеваемость ОРВИ и гриппом замедляется», — прокомментировал специалист.

Он также советовал носить медицинскую маску, регулярно обрабатывать руки антисептиком и избегать рукопожатий, чтобы уберечься от заболевания.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.