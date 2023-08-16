Юрист Красовская рассказала, что педагоги Вологды с 1 сентября получат соцвыплату
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Специалист отметила, что учителя должны быть приняты на работу с 1 августа текущего года и преподавать такие предметы, как физика, химия, математика, информатика.
«Им предоставят единовременную социальную выплату для оплаты или компенсации первоначального взноса или части ежемесячного платежа по ипотеке», — уточнила она.
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