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Юрист Красовская рассказала, что педагоги Вологды с 1 сентября получат соцвыплату

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, что с 1 сентября педагоги со стажем от пяти до двадцати пяти лет, которые приехали на работу в Вологду из других городов, получат социальную выплату.
Юрист Красовская рассказала, что педагоги Вологды с 1 сентября получат соцвыплату
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Специалист отметила, что учителя должны быть приняты на работу с 1 августа текущего года и преподавать такие предметы, как физика, химия, математика, информатика.

«Им предоставят единовременную социальную выплату для оплаты или компенсации первоначального взноса или части ежемесячного платежа по ипотеке», — уточнила она.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.

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